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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب صواريخ باتريوت.. الاتحاد الأوروبي يحبط أوكرانيا من جديد

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

قال وزراء أوروبيون، اليوم الإثنين، إنهم يبحثون بشكل عاجل عن كيفية توفير المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا، لكنهم لم يصلوا إلى حد التعهدات الملموسة بشأن أنظمة باتريوت التي تقدرها كييف أكثر من غيرها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في لوكسمبورج، أن تصويت مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على حزمة مساعدات بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا، يجب ألا يؤدي إلى أي تهاون من جانبهم.

وقال وزير الخارجية الليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس للصحفيين: "يمكننا أن نشعر بالسعادة ليوم واحد لكن علينا أن نكون مستعدين للمعركة التي ستأتي غدا. لذلك لا يمكن أن يكون هناك تهدئة".

ومع تصعيد روسيا لهجماتها الجوية على البنية التحتية للطاقة والمدن في أوكرانيا؛ تتعرض حكومات الاتحاد الأوروبي لضغوط، من أجل توفير المزيد من أنظمة الحماية لكييف. 

لكن الدول التي تمتلك صواريخ باتريوت أمريكية الصنع- والتي تستخدمها أوكرانيا بالفعل وتقدرها بشدة لقدرتها على إسقاط الصواريخ الباليستية سريعة الحركة- لم تلتزم اليوم بتوريد شيء.

ومنذ أن بدأت كييف حملة للحصول على المزيد من صواريخ باتريوت في الأسابيع الأخيرة، كانت ألمانيا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تعهدت بتوفير بطاريات صواريخ إضافية لها، أما الدول الأوروبية الأخرى التي لديها أنظمة باتريوت فهي اليونان وهولندا وبولندا ورومانيا وإسبانيا والسويد. 

وزراء أوروبيون أنظمة الدفاع الجوي أوكرانيا باتريوت أنظمة باتريوت كييف

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