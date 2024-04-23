5000 فرد.. الاتحاد الأوروبي يوافق على إنشاء قوة عسكرية جديدة

أيد رؤساء برلمانات الاتحاد الأوروبي فكرة إنشاء قوة مشتركة للرد السريع تابعة للاتحاد الأوروبي قوامها 5000 فرد، وفقا لقرار أصدروه في المؤتمر الذي أقيم في جزر البليار.

ينص القرار، الذي اعتمده مؤتمر رؤساء برلمانات الاتحاد الأوروبي، على أنه من الضروري "ضمان الاستثمار الكافي" في القدرات العسكرية للدول الأعضاء لضمان الردع والدفاع الجماعي.

ووفقا للقرار فإن القوة العسكرية تتطلب القدرة على النشر السريع لما يصل إلى 5000 فرد عسكري للاستجابة للأزمات المختلفة.

كما أشاد المتحدثون بمبادرة الاتحاد الأوروبي الرامية إلى امتلاك قدرة عسكرية خاصة به "للدفاع عن أمن شعبه ومصالحه وقيمه الديمقراطية".

وقال المتحدثون خلال المؤتمر، إن الاتحاد الأوروبي طور العديد من المهام والعمليات التي تهدف إلى استقرار الوضع في البلدان الأخرى والمناطق المجاورة.

وخلال المؤتمر، تم طرح فكرة إنشاء جيش أوروبي مشترك خلال العقد الماضي على الأقل، واكتسبت هذه الفكرة المزيد من الإلحاح خلال فترة ولاية دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة، حيث أوضح أن بلاده لم تعد مستعدة لتوفير "مظلة دفاعية" لأوروبا داخل حلف شمال الأطلسي.

وفي نوفمبر 2023، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي سيرفع قدرته على النشر السريع البالغة 5000 جندي إلى الاستعداد التشغيلي الكامل بحلول عام 2025.