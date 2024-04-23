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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سنقف بجانب الوكالة.. الاتحاد الأوروبي يرحب بتقرير مجموعة المراجعة المستقلة للأونروا

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

رحب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، بتقرير مجموعة المراجعة المستقلة لوكالة الأونروا.

وقال بوريل عبر حسابه على منصة إكس: "أرحب بتقرير مجموعة المراجعة المستقلة لوكالة الأونروا الذي أصدرته كاثرين كولونا ( الرئيسة المكلفة بإجراء التحقيق المستقل بشأن عمل وكالة أونروا)، والذي يعترف بالوكالة باعتبارها شريان حياة إنساني لا غنى عنه للشعب الفلسطيني".

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "أنا أنضم مع كاثرين كولونا في تشجيع المجتمع الدولي بقوة على الوقوف إلى جانب الأونروا، حتى تتمكن من القيام بمهمتها بالتمويل الكافي".

وأكد على أن الاتحاد الأوروبي سيساعد الأونروا للتنفيذ السريع للتوصيات بشأن كيفية معالجة القضايا المستمرة المتعلقة بالحياد.

وقالت كاثرين كولونا في تقريرها، إن "مراجعتنا تناولت 8 مجالات محددة، حيث أوصينا في مراجعتنا بزيادة المساهمات المالية المخصصة لعمل أونروا"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

أكدت كولونا أن الأونروا تلعب دورا لا يمكن الاستغناء عنه في المنطقة، وهي أساسية في توفير المساعدات في غزة، موصية بضرورة ضمان الحيادية في عمل وكالة أونروا.

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