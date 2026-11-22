وسط خلافات في آخر أيام المؤتمر الحادي والثلاثين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بالمناخ (كوب-31)، اعترضت مجموعة من الدول من أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ، على مسودة الاتفاق المقترحة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب31)، مطالبة باتخاذ إجراءات صريحة بشأن الوقود الأحفوري وتعزيز تمويل المناخ.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تأتي هذه الخلافات لتؤكد التحذيرات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي حث قادة العالم في أنطاليا الأسبوع الماضي على تسريع التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري، وحماية العمال والمجتمعات، والوفاء بوعود التمويل المناخي الموجهة للدول النامية.

كما دعا جوتيريش إلى مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات بحلول عام 2035، وحث الحكومات على فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية لشركات الوقود الأحفوري، وذلك لمساعدة الدول الأكثر عرضة للخطر على التعافي من الكوارث المناخية، محذرا من أن العالم لم يعد يحتمل مزيدا من التأخير.

وقد حددت الدول المشاركة في (كوب 31) ست أولويات طالبت بإدراجها في اتفاق مؤتمر المناخ وهي: (العلم) لضمان أن تستند القرارات المناخية بشكل راسخ إلى الأدلة العلمية، و(الوقود الأحفوري) للاعتراف صراحة بضرورة الانتقال الواضح والمنظم بعيدا عن الوقود الأحفوري، و(التمويل المناخي) لإلزام الجهات الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات بالمساهمة بشكل عادل في تمويل العمل المناخي.

ومن ضمن الأولويات التي طالبت الدول بإدراجها في اتفاق (كوب 31)، (الكهرباء النظيفة) لتسريع التحول نحو استخدام الكهرباء المولدة من مصادر طاقة متجددة ونظيفة، و(الميثان) لتسريع خفض انبعاثات الميثان، باعتباره أحد أسرع السبل لإبطاء الاحتباس الحراري العالمي، و(التعاون الدولي) لتعزيز التنسيق بين اتفاقيات ريو الثلاث المتعلقة بتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر.

وكانت عدة دول قد اصطفت خلال مؤتمر عقد في أنطاليا التركية، لتوجيه رسالة واضحة إلى رئاسة مؤتمر المناخ مفادها أن الاتفاق المطروح لا يرقى إلى المستوى المطلوب.. وبقيادة فرنسا وبنما تضافرت جهود وزراء وممثلين من دول حول العالم من بينها بلجيكا، وكوت ديفوار، وفنلندا، واليونان، وجواتيمالا، وإسبانيا، والسويد، وفانواتو للمطالبة باتخاذ إجراءات مناخية أكثر حزما.

وصرحت "مونيك باربوت" وزيرة التحول البيئي في فرنسا، قائلة: "لا يمكننا أن نبلغ العالم بأننا نقترب الآن من عتبة 1.5 درجة مئوية (من الاحترار)، ثم نستمر في ممارسة أعمالنا وكأن شيئا لم يحدث"، مؤكدة أن أزمة المناخ بالنسبة للكثيرين ليست مجرد قضية تتعلق بالشمال أو الجنوب، بل هي مسألة بقاء.

وأشارت "باربوت" إلى تناقض آخر شغل بال الكثيرين منذ نشر المسودة الثانية للاتفاق؛ ففي حين يغيب ذكر الوقود الأحفوري في المسودة، تتضمن عدة فقرات ترويجا لتقنيات احتجاز الكربون.

وأكدت "أنابيلا روزمبرج" كبيرة مستشاري شبكة العمل المناخي المعنية بالانتقال العادل، مدافعة عن أهمية عملية الأمم المتحدة المعنية بالمناخ: "مؤتمر الأطراف لا يحتضر، بل يُقتل؛ ليس لأنه متضخم أو لأنه يفتقر إلى الكفاءة أو عديم الجدوى، بل لأنه يمثل المساحة الأخيرة التي يمكن للمجتمع المدني والدول النامية من خلالها مساءلة الدول المتقدمة".