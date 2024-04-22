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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردا على الادعاءات الإسرائيلية.. الأونروا ترحب بنتائج لجنة التحقيق المستقلة في غزة

الأونروا
الأونروا

رحبت وكالة الأونروا، اليوم الاثنين، بنتائج وتوصيات تقرير مجموعة المراجعة المستقلة للوكالة بشأن التزام الوكالة بالمبدأ الإنساني المتمثل في الحياد في قطاع غزة.

وقال مفوض عام وكالة الأونروا فيليب لازاريني في بيان له، إن الأونروا ملتزمة بشدة بتطبيق قيم الأمم المتحدة والمبادئ الإنسانية، لافتا إلى أن التوصيات الواردة تقرير المراجعة المستقلة ستزيد من تعزيز جهود الوكالة واستجابتها خلال إحدى أصعب اللحظات في تاريخ الشعب الفلسطيني.

وشدد لازاريني على أن التقرير يؤكد أن الأونروا وضعت على مدى سنوات طويلة سياسات وآليات وإجراءات لضمان الالتزام بمبدأ الحياد، كما يؤكد أن الوكالة لديها أنظمة لمعالجة الادعاءات المتعلقة بانتهاكات الحياد، بما في ذلك من خلال العقوبات التأديبية، كما يؤكد أيضا أنه بين عامي 2022 و2024، قامت الوكالة بمراجعة جميع الادعاءات الخارجية وفتحت تحقيقات عند وجود أدلة على سوء السلوك.

وأضاف مفوض عام الأونروا، أن الحفاظ على حياد الوكالة أمر أساسي لقدرتها على مواصلة إنقاذ الأرواح والمساهمة في التنمية البشرية للاجئي فلسطين في قطاع غزة في الوقت الذي يواجه فيه أزمة إنسانية غير مسبوقة، وفي الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وسوريا، لبنان والأردن.

وأوضح أن التقرير يدرك مدى تعقيد ولاية الأونروا ضمن سياق سياسي للغاية، ويقدم سلسلة من التوصيات التي تلتزم الوكالة بالعمل بموجبها، لا سيما في المجالات المتعلقة بالتعامل مع الجهات المانحة، والحوكمة، والإدارة والرقابة الداخلية، وحياد الموظفين والمنشآت، والتعليم، واتحادات الموظفين، وتعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة.

وأكد لازيريني خلال البيان، أن الأونروا تلتزم بالعمل على توسيع نطاق الرقابة الداخلية، والتعامل مع الشركاء، بما في ذلك الجهات المانحة والبلدان المضيفة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، بطرق بناءة لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في زيادة التأثير والالتزام بالمبادئ الإنسانية.

وشدد على أن الوكالة ستواصل سعيها نحو توفير تعليم عادل وجيد، وستقوم بمراجعة وتحسين محتوى برنامجها التعليمي بشكل منتظم لضمان التزامه بالقيم التي تساهم في السلام والتسامح وحقوق الإنسان.

وكشف مفوض عام الأونروا أن الوكالة تعمل على تطوير خطة عمل تتضمن جدولا زمنيا وميزانية للمضي قدما بتوصيات التقرير، لافتا إلى أنه سيتطلب تنفيذ بعض التوصيات مشاركة واسعة النطاق مع الموظفين والشركاء، بما في ذلك الدول الأعضاء والمضيفة والبلدان المانحة. 

وأشار لازاريني إلى أن وكالة الأونروا تتطلع إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ توصيات تقرير مجموعة المراجعة المستقلة.

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