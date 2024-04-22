كاثرين كولونا تدعو إلى عودة عمل الأونروا بقوة وزيادة المساهمات المالية

بعد تحقيق مستقل

قالت الرئيسة المكلفة بإجراء التحقيق المستقل بشأن عمل وكالة أونروا كاثرين كولونا، إن "مراجعتنا تناولت 8 مجالات محددة، حيث أوصينا في مراجعتنا بزيادة المساهمات المالية المخصصة لعمل أونروا"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

أكدت كاثرين كولونا ان الأونروا تلعب دورا لا يمكن الاستغناء عنه في المنطقة وهي أساسية في توفير المساعدات في غزة، موصية بضرورة ضمان الحيادية في عمل وكالة أونروا.

وذكرت كولونا ان وكالة أونروا قامت بجهود كبيرة في إصلاح منظومة عملها وأقل من 1 % من موظفي أونروا هم موظفون أجانب وباقي العاملين من البيئة المحلية وهذا أمر طبيعي ولهذا من المهم جدا وضع استراتيجيات لحيادية العاملين في وكالة أونروا.

كما طالبت كاثرين كولونا، الدول المضيفة لأونروا وإسرائيل بتقديم أدلة واضحة بشأن وجود أي مخالفات في عمل الوكالة.

وذكرت كولونا أنه لا بد من وجود المزيد من عمليات التفتيش على عمل أونروا من قبل الأمم المتحدة و لا بد من توفير الحماية والاحترام لعمل أونروا، كما أنه لا بد من مراجعة محتوى المناهج المقدمة في مدارس أونروا خاصة الأجزاء التي تدعو إلى العنف.

ولفتت الى ان التوصيات الموجودة في مراجعتنا مهمة جدا لإصلاح قانون عمل الأونروا الذي يعود إلى عام 1990، مشيرة إلى أن تنفيذ التوصيات الواردة في تقريرنا سيساعد على تعزيز عمل الأونروا.