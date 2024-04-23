الأونروا: الاحتلال حول شمال غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة

أكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أن الاحتلال دمر كل ما يتعلق بتيسير الحياة في مختلف القطاعات وحول شمال غزة لمنطقة غير قابلة للحياة ، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال المتحدث باسم الأونروا:" قُتـ.ل وأصيب حوالي 6 بالمائة من سكان قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي والمدنيين يدفعون الثمن".

وتابع :" لجنة الأمم المتحدة المستقلة الخاص بالتحقيقات في الاتهامات الإسرائيلية خرجت بأن أونروا ملتزمة بالمعايير والقيم ".

وأكمل المتحدث باسم الأونروا:" الاحتلال قتـ.ل 178 موظفا في الوكالة ولابد من السماح للوكالة بالدخول إلى شمال غزة، والاحتلال ينسف منازل وعمارات سكنية في مدينة الزهراء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

ولفت المتحدث باسم الأونروا، إلى أن 31 بالمائة من الأطفال في قطاع غزة دون العامين يعانون من سوء التغذية.