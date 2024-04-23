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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو عبيدة يلقي كلمة مهمة بمناسبة مرور 200 يوم على حرب غزة

أبو عبيدة
أبو عبيدة

قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، الزراع العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إنه بعد 200 يوم من معركة طوفان الأقصى لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يحاول لملمة صورته ولا يزال عالقا في رمال غزة.

وأضاف أبو عبيدة في بيان له بمناسبة مرور 200 يوم على الحرب الإسرائيلي على قطاع فزة، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يحصد إلا الخزي والهزيمة، لافتا إلى أن المقاومة لم توثق إلا النذر اليسير من ضرباتها ضد الاحتلال.

وقال أبو عبيدة، إن العالم شاهد بأس عناصر المقاومة الفلسطينية وضرباتهم الموجعة ليس فقط في صد هجمات الاحتلال الإسرائيلي وإنما وقت انسحابه، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تحاول إيهام العالم بأنها قضت على كل فصائل المقاومة وهذه أكذوبة كبيرة.

وأشار أبو عبيدة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يستطع خلال 200 يوم أن يحقق سوى المجازر الجماعية والتدمير والقتل في غزة، ويركز على قتل الأطفال واستهداف المدنيين ونبش المقابر، هو جيش يشعر بدونية وهزيمة.

وأكد المتحدث باسم كتائب القسام، أن المقاومة لن تتنازل عن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية ورفع الحصار عن غزة وعودة النازحين إلى ديارهم.

وأوضح أبو عبيدة في بيانه، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول التنصل من كل وعوده في المفاوضات ويريد كسب المزيد من الوقت، لافتا إلى أن سيناريو رون آراد ربما يكون السيناريو الأوفر حظا للتكرار مع أسرى العدو في غزة.

ولفت إلى أن الكرة الآن في ملعب من يعنيه الأمر من جمهور الاحتلال الإسرائيلي، لكن الوقت ضيق والفرص قليلة، وما يسمي بالضغط العسكري لن يدفع عناصر المقاومة الفلسطينية إلا للثبات على مواقفها والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وعدم التفريط فيها.

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