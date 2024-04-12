بينهم أبو عبيدة.. تفاصيل عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد قادة حماس

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة 12 أبريل 2024، إن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات، تستهدف عددا من قادة حركة حماس، على رأسهم المتحدث باسم حماس، وقادة وحدة الطائرات دون طيار التابعة للحركة.

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، إن الاتحاد الأوروبي يفرض في الوقت نفسه، عقوبات، تستهدف حماس، بحسب ما أوردته وكالة “رويترز”.

وتستهدف العقوبات الأمريكية، حذيفة سمير عبد الله الكحلوت المعروف أيضًا باسم "أبو عبيدة"، والذي كان المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في غزة.

واستهدفت العقوبات أيضا “أبو شنب” قائد وحدة الشمالي المتمركزة في لبنان، و"براء حسن فرحات" مساعد أبو شنب قائد وحدة الشمال، و"خليل محمد عزام" مسؤول المخابرات.

وقال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في إشارة إلى المركبات الجوية دون طيار: "إن العمل المشترك اليوم؛ يعزز تركيزنا الجماعي المستمر على تعطيل قدرة حماس على شن المزيد من الهجمات، بما في ذلك من خلال الحرب السيبرانية وإنتاج الطائرات دون طيار".

وأضاف: "ستواصل وزارة الخزانة، بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا، استهداف شبكات التسهيل التابعة لحماس أينما تعمل، بما في ذلك المجال السيبراني".

ونتيجة للعقوبات؛ يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المعينين الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة.