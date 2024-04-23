منطقة عمليات.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يأمر بإخلاء بيت لاهيا في شمال غزة

أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بإخلاء منطقة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، محذرا المواطنين من المتواجد في مناطق القتال.

ومن خلال تحديد عدة مربعات سكنية من خريطته لـ غزة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له: "أنتم في منطقة قتال خطيرة، وسيعمل جيش الدفاع الإسرائيلي بقوة شديدة ضد البنية التحتية وعناصر المقاومة الفلسطينية في المنطقة".

ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي السكان إلى إخلاء منطقة بيت لاهيا والتوجه نحو الملاجئ المعروفة في المجمعين رقم 1770 و1766 في غرب وجنوب المدينة.

ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين سيتلقون التحذير، نظرًا للطبيعة المتقطعة للكهرباء والاتصال في شمال غزة.

وتتحدث تقارير الصحفيين في غزة عن قصف مدفعي وغارات جوية في الشمال وتجدد الغارات الجوية على منطقة الزيتون في وسط قطاع غزة.