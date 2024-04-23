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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن مقتـ ل عنصرين بارزين بالوحدة الجوية لحزب الله

صدى البلد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل أثنين من العسكريين في حزب الله اللبناني في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وأكد الاحتلال ، مقتل "ساجد صرفند" مسؤول في الوحدة الجوية بقوة الرضوان بحزب الله.

كما أكد الاحتلال أن هناك مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخين جو أرض على سيارة مدنية كانت تسير على الطريق بين عدلون وأبو الأسود إلى الجنوب من مدينة صيدا في عمق جنوب لبنان، مما أدى إلى احتراقها بشكل كامل ومقتل سائقها".

وقالت مصادر اللبنانية القتيل يدعى حسن علي عزقول ويلقب بهادي، من بلدة قلاوي بجنوب لبنان، وهو مهندس ومسؤول عسكري محلي في حزب الله يعمل في القطاع الغربي من المنطقة الحدودية بجنوب لبنان.

وأشارت المصادر إلى أن "عناصر من الدفاع المدني وجمعية كشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية توجهوا إلى المكان مزودين بجرافات ورافعات وسيارات إطفاء وإسعاف وعملوا على إخماد الحريق الذي اندلع بالسيارة، ونقلوا جثة القتيل إلى أحد المستشفيات في مدينة صيدا".

وأكد مصدر طبي مسؤول نقل جثة محترقة ومشوهة إلى أحد المستشفيات بجنوب لبنان.

ونعى حزب الله أحد عناصره، وقال في بيان إنه "ارتقى شهيدا على طريق القدس"، دون أية تفاصيل إضافية. قتل مسؤول عسكري في حزب الله اللبناني اليوم (الثلاثاء) في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، بحسب مصادر لبنانية وإسرائيلية.

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