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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن إسقاط هدف جوي مشبوه قادم من لبنان

هدف جوي مشبوه
هدف جوي مشبوه

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية أسقطت "هدفا جويا مشبوها" دخل المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أطلقت الطائرة بدون طيار المشتبه بها صفارات الإنذار في كريات شمونا والمستوطنات المحيطة بها.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم تنشيط صفارات الإنذار الصاروخية أيضا وسط الحادث، بسبب المخاوف من سقوط الشظايا بعد الاعتراض.


وعلى الجانب الآخر، فقد أعلن أعلن حزب الله اللبناني، امس الأحد، إسقاط مسيّرة في جنوبي لبنان.

ووفقا لـ"الوكالة الوطنية للاعلام"، أصدرت "المقاومة الإسلامية"  في لبنان، بيانا جاء فيه إنه:‏ "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، أسقط مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:50 من مساء يوم الأحد 21-04-‏‏2024 *طائرة مسيرة معادية ‏‏في أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان".‏

وفي بيان تفصيلي آخر قال حزب الله إنه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، واستكمالاً ‏لبيانها السابق تؤكّد المقاومة الإسلامية أن الطائرة المسيرة المعادية ‏التي أسقطها مجاهدوها في ‏أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان هي من نوع هيرمز 450".

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