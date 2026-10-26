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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعاون بين الكهرباء وEDRA العالمية في الطاقة المتجددة ومشروعات البنية التحتية

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
وفاء نور الدين

 التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد شركة "EDRA" العالمية الرائدة في مجالات إنتاج الطاقة، برئاسة زينج يونج المفوض عن مساهمي شركة EDRA ، وباي ينجوانج الرئيس التنفيذي للتطوير بالشركة، بحضور  الدكتور أحمد مهينة رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندس اشرف يوسف العضو المتفرغ لشؤون شركات الإنتاج والدكتور أكرم إبراهيم العضو المتفرغ للتخطيط والبحوث وشركات الخدمات، وعدد من قيادات الوزارة ، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والعمل المشترك في ضوء خطة التحول الطاقى وتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة، وطرح الحلول لضمان استمرارية واستدامة التيار الكهربائي

استعرض الدكتور محمود عصمت، خلال اللقاء مجالات عمل الشركة الصينية وما تمتلكه من قدرات وخبرات والنماذج التي طبقتها داخل وخارج الصين ، وخطة العمل للتوسع فى السوق المصرية ، ونماذج الشراكة والتعاون  فى مشاريع الطاقة النظيفة ، سيما ، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، وتناول الاجتماع مناقشة استخدام التكنولوجيا التي تمتلكها الشركة والحلول الرقمية المبتكرة لدعم التوسع المستدام لموارد الطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة لتخفيف تأثير دمج الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية مع الحفاظ على استقرار الشبكة واستدامة التيار الكهربائي ، وتناول اللقاء مناقشة استراتيجية تحديث الشبكة القومية وتعزيز مرونتها وكفاءتها التشغيلية، وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة.

وبحث اللقاء آليات التعاون الفني والتكنولوجي بين الجانبين فيما يتعلق بإنشاء وتطوير مشروعات محطات الكهرباء ذات الدورة المركبة CCGT، الى جانب إعادة تأهيل أو تحديث أو استبدال عدد من الوحدات التقليدية بأخرى  متجددة بالإضافة الى انشاء وتطوير مشروعات متكاملة لتوليد الطاقة المتجددة وتعزيز البنية التحتية اللازمة لها للربط على الشبكة الكهربائية ، وكذلك مشروعات منتجي الطاقة المستقلين (IPP) ، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية وتحسين كفاءة الخدمات .

قال الدكتور محمود عصمت، إن شركة "EDRA" رائدة وهناك مجالات عديدة للعمل المشترك، من أهمها التحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة فى ظل الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتى تستهدف الوصول بالطاقة المتجددة والنظيفة إلى 45% من مزيج الطاقة عام 2028، الأمر الذى يتطلب التوسع في منظومات تحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء ، مؤكدا الشراكة والتعاون مع الشركة الصينية، للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا في مجال الشبكات الذكية ، والطاقة المتجددة ، وكفاءة الطاقة، مشيرا إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة .

أكد الدكتور محمود عصمت، أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة أحد أهم المعايير لتحقيق الجودة والكفاءة في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، موضحا أن التحديث والتطوير عملية مستمرة لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، موضحا أن التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية يعد نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية والتي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة

وزير الكهرباء الطاقة المتجددة الشركة القابضة لكهرباء مصر

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