قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، إن جميع دول الاتحاد الأوروبي تعترف بتدهور الوضع على خط المواجهة في أوكرانيا، لكن بروكسل ترد على ذلك بشحنات أسلحة إضافية، مما يؤدي إلى تصعيد الصراع وحرب عالمية جديدة.

وقال زيجارتو، خلال اجتماع وزراء الخارجية والدفاع بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، إن "الوضع بالنسبة لـ أوكرانيا يتدهور بشكل شبه مستمر خلال العامين الماضيين، بل وأصبح أسوأ في الأسابيع القليلة الماضية"، مشيراً إلى أن المشاركين "لم يتحدوا حول المعلومات عن درجة التفوق التسلحي الروسي".

وأكد وزير الخارجية المجري أن رد فعل الاتحاد الأوروبي على ذلك هو الدعوة إلى إرسال شحنات أسلحة جديدة للجيش الأوكراني، في حين تعتقد المجر أن هذا يجعل الحل السلمي للصراع أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

وأوضح زيجارتو أن هذا هو الفرق بين استنتاجات بروكسل وبودابست، محذرا من أن "بروكسل ترد على تدهور الوضع على خط المواجهة في أوكرانيا من خلال الاستعداد لحرب عالمية جديدة".