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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجر تكشف موقفها من تولي رئيس الوزراء الهولندي منصب أمين عام الناتو

حلف الناتو
حلف الناتو

قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، إن المجر لن تدعم رئيس الوزراء الهولندي مارك روته لتولي منصب الأمين العام القادم لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بل تفضل بدلا من ذلك الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس لهذا المنصب.

وقال زيجارتو، الذي يحضر اجتماع وزراء خارجية الناتو في بروكسل، إن روتي انتقد المجر في السابق، بل وهدد بطردها من الاتحاد الأوروبي. 

وأوضح وزير الخارجية المجري أنه لا يمكن للمجر أن تتحمل تولي مثل هذا الشخص منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي.

وأضاف زيجارتو أن "حلف شمال الأطلسي هو تحالف دفاعي يتطلب أعلى مستوى من الثقة في القائد، ولا يمكن للمجر أن تثق في شخص تحدث في السابق عن تركيع المجر، سواء كان في مناصب عليا أو على أي مستوى آخر". 

وشدد على أنه في ظل الظروف المعقدة الحالية، من الضروري التوصل إلى توافق حول الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي، والذي من المتوقع أن يحل محل ينس ستولتنبرج، والذي ستنتهي فترة ولايته في الأول من أكتوبر.

وقال زيجارتو "إن حلف شمال الأطلسي لا يمكن أن يرأسه إلا شخص يتمتع بدعم جميع الحلفاء، وهذا ليس هو الحال مع رئيس الوزراء الهولندي".

وبالإضافة إلى ذلك، أوضح وزير الخارجية المجري أن بودابست ستدعم الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس في هذا المنصب، مضيفا: "نحن سعداء بوجود مرشح من أوروبا الوسطى".

وأشار إلي أنه لم يوجد ممثل من هذه المنطقة لم يشغل حتى الآن منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ويعتقد أن الوقت قد حان لتغيير هذا الاتجاه.

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