لاتفيا تكشف حقيقة إنشاء الناتو صندوقا بـ100 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا

أكد وزير خارجية لاتفيا كريسجانيس كارينز، عزم حلف شمال الأطلسي "الناتو" إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار دولار لإمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال كارينز فور وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية حلف الناتو في بروكسل، إن "الأموال ستأتي من أعضاء الحلف، وأعتقد أن هذا اقتراح مهم للغاية من جانب الأمين العام لحلف الناتو".

وردا على سؤال حول تفاصيل إنشاء صندوق 100 مليار دولار الذي ذكرته وسائل الإعلام في اليوم السابق، أضاف كارينز أن مساهمة كل عضو سيتم تحديدها وفقا لحصة الناتج المحلي الإجمالي التي خصصتها هذه الدولة أو تلك لمساعدة أوكرانيا.

وأوضح وزير خارجية لافتيا: "على سبيل المثال، تخطط حكومتنا لإنفاق 0.25% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام لدعم أوكرانيا".

وفي 2 أبريل، نقلت بلومبرج عن مصادر قولها، إن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج سيقدم اقتراحًا في قمة الحلف في الولايات المتحدة في يوليو لإنشاء صندوق بقيمة 100 مليار دولار لدفع ثمن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا على مدار 5 سنوات.

وأوضحت بلومبرج أن مقترحات ستولتنبرج يجب أن تكون بمثابة تعويض عن رفض الناتو دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن هذا سيسمح للولايات المتحدة بتخفيض مساعدتها لأوكرانيا من 60 مليار دولار إلى 16 مليار دولار.