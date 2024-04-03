يحتاجون الذخيرة.. الناتو: سندعم الأوكرانيين على المدى البعيد

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرج، أن دول الناتو لم تتخذ قرارا بعد بشأن هيكل المساعدات المستقبلية لأوكرانيا، لكنها اتفقت اليوم الأربعاء، على المضي قدما في التخطيط في هذا الشأن.

وقال ستولتنبرج للصحفيين بعد اجتماع لوزراء خارجية الناتو "اليوم لم نتخذ أي قرارات نهائية بشأن الشكل الذي سنضعه لكننا اتفقنا على بدء التخطيط".

وأضاف “الأوكرانيون لا تنقصهم الشجاعة وإنما يحتاجون الذخيرة”، لافتًا إلى أن وزراء خارجية الحلف اتفقوا على أساس صلب لدعم أوكرانيا على المدى البعيد.

واجتمع الوزراء لمناقشة كيفية وضع الدعم العسكري لأوكرانيا على أساس طويل الأجل، بما في ذلك اقتراح إنشاء صندوق مدته 5 سنوات بقيمة 100 مليار يورو (107 مليارات دولار) وخطة ينظر إليها على أنها وسيلة لتقديم مساعدات لأوكرانيا.