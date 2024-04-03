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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين عام الناتو: وزراء خارجية الحلف سيناقشون التزاما ماليا متعدد السنوات لأوكرانيا

صدى البلد

قال الأمين العام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، إن وزراء خارجية الناتو سيناقشون التزاما ماليا متعدد السنوات لأوكرانيا.

وأكد ستولتنبرج أنه يمكن الوصول لاتفاق سلام عندما تقتنع روسيا بعدم قدرتها على الفوز بالحرب ضد أوكرانيا.

وأوضح الأمين العام للناتو، أنه يجب أن تفهم موسكو أنه لا يمكن تحقيق أهدافها على الأرض في أوكرانيا.

ولفت الأمين العام للناتو، إلى أنه يجب تأمين المساعدات إلى أوكرانيا بدون تأخير، وعلى الحلف تحمل مسئولياته.

وقال الأمين العام للناتو، إن مواجهة التهديدات العالمية بحاجة لمزيد من الإنفاق، مؤكداً أن أصدقاء روسيا في آسيا يساهمون في استمرار الحرب بأوكرانيا.

وأكد الأمين العام للناتو، أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الناتو وهذه مسألة وقت فقط.

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