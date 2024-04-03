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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب صندوق الـ100 مليار دولار لأوكرانيا.. انقسام حاد بين دول حلف الناتو

الناتو
الناتو

أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر، أن بعض دول حلف الشمال الأطلسي "الناتو" تشكك في الخطة التي طرحها الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج لتأمين مساعدات بقيمة 100 مليار دولار لأوكرانيا على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ووفقاً لأحد المصادر، فإن "العديد من الحلفاء تساءلوا كيف سيتمكن الناتو من جمع 100 مليار دولار عندما لا يكون لديه أي نفوذ لجمع الأموال بين الدول الأعضاء".

وقال مسؤول آخر في الناتو، إن المجر تعارض الجهود الرامية إلى وضع مجموعة الاتصال الدفاعية تحت إشراف الحلف، وحاليا وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" هو المسؤول عن ذلك.

وتؤكد الصحيفة أنه من غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كانت واشنطن ستدعم هذه التغييرات. 

وفي الشهر الماضي، أشاد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بالصيغة الحالية ووصفها بأنها "منتدى فعال للغاية".

وتكرر صحيفة نيويورك تايمز أيضًا، أن الناتو كان مترددًا في السابق في القيام بدور أكثر نشاطًا في الصراع في أوكرانيا "نظرًا للمخاوف من إثارة رد فعل أوسع نطاقًا وأكثر شدة" من روسيا.

وفي 2 أبريل، نقلت بلومبرج عن مصادر قولها، إن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج سيقدم اقتراحًا في قمة الحلف في الولايات المتحدة في يوليو لإنشاء صندوق بقيمة 100 مليار دولار لدفع ثمن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا على مدار 5 سنوات.

وأوضحت بلومبرج أن مقترحات ستولتنبرج يجب أن تكون بمثابة تعويض عن رفض الناتو دعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن هذا سيسمح للولايات المتحدة بتخفيض مساعدتها لأوكرانيا من 60 مليار دولار إلى 16 مليار دولار.

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