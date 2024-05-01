خبيرة اقتصادية: زيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات خلال العشر سنوات الماضية

قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات شهد زيادة كبيرة خلال العشر سنوات الماضية.



تعزيز دور القطاع الخاص

وأضافت “رمسيس”، خلال مداخلة هاتفية أذاعتها فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن الدولة أتاحت للفتيات نظم التدريب والعمل عن بعد، كما اهتمت بمشروعات المرأة والمرأة المُعيلة ومد شبكة الحماية الاجتماعية لجميع العاملين في الدولة.



وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، منوهة إلى أن الدولة اهتمت أيضًا بالقطاع الخاص وعززت دوره من خلال الشراكات المختلفة بينه وبين القطاع العام.