كاتب صحفي: مجال العمل شهد طفرة غير مسبوقة خلال الـ10 سنوات الماضية|فيديو

قال جميل عفيفي، الكاتب الصحفي، إن مجال العمل والعمال شهد طفرة غير مسبوقة خلال الـ 10 سنوات الماضية، متابعًا أن الدولة استطاعت منذ عام 2014 تخفيض نسبة البطالة من 13% لـ 6.9%، وذلك من خلال المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها داخل كافة محافظات الجمهورية.



رفع المعاناة عن كاهل المواطن

وأضاف “عفيفي” خلال مداخلة هاتفية أذاعتها فضائية اكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أنه بجانب توفير فرص العمل قامت الدولة برفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة على مدار الفترة السابقة حتى وصل لـ 6000 جنيه، وهذا ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بالعمالة ورفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري.

وأشار جميل عفيفي، الكاتب الصحفي إلى أن الدولة أيضًا اهتمت بالعمالة المؤقتة والذي ظهر جاليًا من خلال إعطائها معونات شهرية خلال فترة جائحة كورونا، مضيفًا أن الدولة أيضًا تولي اهتمامًا كبيرًا بإنشاء المصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المجهودات الأخرى.