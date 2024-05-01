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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المتحدث باسم وزارة العمل: توفير7 ملايين وظيفة خلال الـ10سنوات الماضية

أرشيفية
أرشيفية

قال عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، إن عيد العمال بمثابة فرصة تجدد فيه الدولة التزامها بالحفاظ على مكتسبات العمال، وأيضًا يجدد فيه العمال التزامهم بالاستمرار في مساندة الدولة المصرية، لافتًا إلى أن ذلك ظهر واضحًا على مدار الـ 10 سنوات الماضية.
 

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7 ملايين فرصة عمل 

وأضاف “خضر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية نجحت في توفير 7 ملايين فرصة عمل على مدار الـ 10 سنوات الماضية، وذلك بفضل ما تم إقامته من مشروعات عملاقة وما يوفره القطاع الخاص من فرص عمل أيضًا.

 

وأشار عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل إلى أن مصر لديها أرض خصبة فيما يخص الحماية الاجتماعية، والذي يظهر جاليًا من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ورفع الحد الأدنى للأجور عدة مرات حتى وصل لـ 6000 جنيهًا.

العمال العمل القطاع الخاص مصر صدى البلد توك شو

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