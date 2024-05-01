عواصف رملية وترابية بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن موجة ارتفاع درجات الحرارة بدأت من أمس تنتهي، وهناك انخفاض في قيم درجات الحرارة في فترة المساء.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، مرورًا على البحر المتوسط، وهناك شبورة في الساعات الصباحية.



ولفتت إلى أن المناطق الجنوبية تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وهناك أمطار رعدية، وهناك عواصف ترابية ورملية أثرت على البلاد أمس وتم غلق بعض الطرق، بعد انعدام الرؤية.



وأشارت إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 31 درجة، وأن الطقس اليوم حار على القاهرة، ولذلك على الجميع توخي الحذر من التقلبات الجوية في هذه الفترة.



وأوضحت أن اليوم سيكون هناك نشاط للرياح في الكثير من المحافظات، وسيكون مصاحب للعواصف الرملية والترابية على المناطق الجنوبية.

