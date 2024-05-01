بحوث المحاصيل الحقلية: مصر تحتل المركز الأول عالميا في إنتاج الأرز

قال الدكتور مجاهد عمار، وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، إن مصر تحتل المركز الأول عالميا في إنتاج الأرز، مشيرا إلى أن هناك تطورا كبيرا في إنتاج المحاصيل الحقلية في السنوات الأخيرة.



وأضاف وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، خلال لقائه مع الإعلاميتين فاتن عبدالمعبود، وعبيدة أمير، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أساليب حديثة يتم استخدامها من أجل استنباط الأصناف وإنتاج أعلى المحاصيل، موضحا أن رؤية الدولة المصرية تستهدف توفير كميات المياه من أجل توفيرها لزراعة محاصيل أخرى بخلاف الأرز.



وتابع وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أن هدف الدولة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، وعدم تصدير الأرز يعود لتوفير كميات المياه من أجل زراعة محاصيل أخرى.