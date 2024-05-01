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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34568 شهيدا

الصحة الفلسطينية
الصحة الفلسطينية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34568 شهيدا و77765 مصابا منذ 7 أكتوبر.

.  قالت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، إنها قصفت بوابل من قذائف الهاون تمركزا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي محيط منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.

وكشفت سرايا القدس عن مشاهد من القصف الصاروخي المشترك لجنود وتحصينات الاحتلال الإسرائيلي في محور التقدم نتساريم.

كما قالت سرايا القدس، عبر قناتها على تليجرام، إنها قصفت أيضا، بحمم الهاون، مراكز القيادة والسيطرة على طول خط الإمداد لمحور نتساريم وحققت إصابات مباشرة.


 

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