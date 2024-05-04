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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار تضرب هذه المناطق خلال الساعات القادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل الحالة الجوية وأبرز الظواهر المتوقعة على مدار الـ 72 ساعة المقبلة في جمهورية مصر العربية.
 

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فرص لسقوط الأمطار

وقالت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية، إن بداية من غد الأحد وحتى يوم الثلاثاء، تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزء من أشعة الشمس خلال فترة النهار.
 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستسجل قيمًا أقل من اليوم بحوالي من درجتين لـ 3 درجات، حيث تسجل العظمى 28 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار.
 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن غدًا متوقع أيضًا وجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري وستكون الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة.
 

وأوضحت أن هناك اضطراب وارتفاع أمواج في البحر المتوسط ومتوثع استمراره على مدار الـ 48 ساعة القادمة، محذرة من ارتداء الملابس الصيفية خلال فترة الليل المتأخر والصباح الباكر، وذلك بسبب استمرار البرودة خلال فترة الليل على مدار هذا الأسبوع.
 

 

الأرصاد الأرصاد الجوية الامطار درجات الحرارة صدى البلد توك شو الطقس

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