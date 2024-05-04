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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ظاهرتان جويتان| الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس اليوم.. وتُحذر من هذا الأمر

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

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طقس ربيعي حار خلال فترة النهار

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم درجات الحرارة ما زالت تشهد استقرارًا، حيث تسجل العظمى 31 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.
 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس ربيعي حار خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، بينما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة، خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، حيث تسجل الصغرى 18 درجة مئوية، وتسود أجواء مائلة للبرودة.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم هناك نشاط في حركة الرياح على القاهرة الكبرى وبعض المناطق الأخرى، بجانب وجود ظاهرة الشبورة المائية، والتي دائمًا ما تصاحب الاستقرار في الأحوال الجوية.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة صدى البلد توك شو

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