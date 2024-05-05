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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

شم النسيم.. الأرصاد تكشف عن طقس غدا الاثنين

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس مائل للحرارة نهارا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد وذلك تزامنا مع أعياد شم النسيم.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 
وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 28 16
العاصمة الإدارية 29 16
6 أكتوبر 28 16
بنهــــا 27 16 
دمنهور 27 16
وادي النطرون 27 16
كفر الشيخ 26 16
المنصورة 26 17 
الزقازيق 29 17 
شبين الكوم 28 17
طنطا 27 16
دمياط 24 17 
بورسعيد 24 18
الإسماعيلية 29 17
السويس 28 18
العريش 24 17
رفح 24 17
رأس سدر 28 17
نخل 29 14 
كاترين 24 12
الطور 32 24
طابا 29 22
شرم الشيخ 30 21
الإسكندرية 24 16
العلمين 23 16
مطروح 23 15
السلوم 22 13
سيوة 26 14
رأس غارب 29 18
الغردقة 31 21
سفاجا 32 22
مرسى علم 32 22
شلاتين 32 22
حلايب 31 24
أبو رماد 31 23 
رأس حدربة 30 23
الفيوم 30 18
بني سويف 29 18
المنيا 29 17
أسيوط 30 18
سوهاج 32 20
قنا 32 24 
الأقصر 33 23
أسوان 33 24
الوادي الجديد 34 19
أبوسمبل 33 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 40 25
المدينة المنورة 37 23 
الرياض 38 24
المنامة 34 27
أبوظبي 38 28
الدوحة 35 28
الكويت 37 25
دمشق 22 10
بيروت 20 17
عمان 18 11
القدس 18 12
غزة 23 18
بغداد 31 17
مسقط 34 29
صنعاء 28 13
الخرطوم 42 28
طرابلس 28 20
تونس 31 17
الجزائر 22 14
الرباط 23 11
نواكشوط 32 20

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 18 2
إسطنبول 20 9
إسلام آباد 35 20
نيودلهي 41 28 
جاكرتا 32 25
بكين 25 13
كوالالمبور 34 25
طوكيو 25 19 
أثينا 23 12
روما 23 10
باريس 18 9
مدريد 20 9
برلين 20 10
لندن 16 10
مونتريال 21 9
موسكو 10 2 
نيويورك 24 16
واشنطن 26 17
أديس أبابا 23 15
 

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