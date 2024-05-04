الأرصاد تحذر من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الأحد الموافق 5 مايو 2024، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفق بيان هيئة الأرصاد.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد وعلى المناطق المشكوفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 28 17

العاصمة الإدارية 27 16

6 أكتوبر 28 17

بنهــــا 27 16

دمنهور 27 16

وادي النطرون 26 16

كفر الشيخ 27 16

المنصورة 28 17

الزقازيق 28 17

شبين الكوم 28 17

طنطا 27 16

دمياط 24 17

بورسعيد 24 18

الإسماعيلية 29 17

السويس 29 18

العريش 24 17

رفح 24 17

رأس سدر 28 17

نخل 29 14

كاترين 24 12

الطور 33 24

طابا 29 22

شرم الشيخ 35 23

الإسكندرية 23 16

العلمين 23 16

مطروح 22 15

السلوم 21 15

سيوة 26 14

رأس غارب 33 23

الغردقة 35 23

سفاجا 35 24

مرسى علم 35 25

شلاتين 34 24

حلايب 31 24

أبو رماد 31 23

رأس حدربة 30 23

الفيوم 30 18

بني سويف 30 18

المنيا 32 17

أسيوط 33 18

سوهاج 35 20

قنا 37 24

الأقصر 37 23

أسوان 38 24

الوادي الجديد 36 19

أبوسمبل 38 24