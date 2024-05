أخبار التوك شو| الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم.. أسعار الذهب الآن في مصر

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي…



زيادة الحد الأدنى.. أبرز توجيهات الرئيس السيسي لدعم العمال

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" أبرز توجيهات الرئيس السيسي لدعم العمال.



بالطريقة الليبية الأصلية.. خطوات عمل المبكبكة مع المصير الحار| فيديو

قدمت الشيف سارة سمير، طريقة عمل المكرونة الجارية «المبكبكة الليبية» مع المصير الحار، خلال برنامج «مطبخ البلد»، المذاع على فضائية «صدى البلد».



مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم السبت، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.



العلاقة بين فيروس c وسرطان الكبد.. عوض تاج الدين يوضحها

أجاب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن سؤال: “ما هي العلاقة بين فيروس c وسرطان الكبد؟”، قائلا: إن البلهارسيا وفيروس c تؤدي الإصابة بهما إلى حدوث تليف وبؤر في الكبد فيما يسبب أورام الكبد.



عوض تاج الدين: مصر في طريق القضاء على مسببات سرطان الكبد| فيديو

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن البحث عن الأسباب التي تؤدي إلى الأمراض من أجل الوقاية منها؛ يعد مكون أساسي للبرنامج الصحي المصري.



الاحتلال يحاصر عددا من الصحفيين في دير الغصون بالضفة الغربية

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث أعلن إعلام فلسطيني أن قوات الاحتلال تحاصر عددا من الصحفيين في دير الغصون بالضفة الغربية وتطلق قنابل الغاز تجاههم.



3 أسباب وراء ارتداء الفراعنة للذهب في الأقدام .. خبير أثري يوضح

كشف الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، أسباب ارتداء الفراعنة للذهب والمعادن في أقدامهم، قائلًا إن معدن الذهب لدى الفراعنة كان يرمز للون الشمس، كما كان يرتبط بالطقوس الدينية والجنائزية.



ظاهرتان جويتان| الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس اليوم.. وتُحذر من هذا الأمر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 4 مايو 2024

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم السبت.



أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت.