زيادة الحد الأدنى.. أبرز توجيهات الرئيس السيسى لدعم العمال

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" أبرز توجيهات الرئيس السيسى لدعم العمال.

ووجه الرئيس السيسى، تحية إجلال وتقدير لكل يدٍ مصرية، تزرع الأمل، وتصنع حياةً كريمة، وتبني للحاضر والمستقبل، من أجل مصر الحديثة والمتقدمة التي تمضي اليوم نحو بناء قاعدتها الصناعية.

أبرز التوجيهات:

الانتهاء من قانون العمل فى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى.

زيادة الحد الأدنى لمبلغ صندوق إعانات الطوارئ للعمال.

زيادة مخصصات صندوق إعانات العمال لـ5 مليارات جنيه.

زيادة معدلات التشغيل وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الأجور.

زيادة حملات التفتيش على المنشآت الخاصة لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور.

إنشاء مركز تدريب متكامل للشباب وفقًا لمعايير عالمية.

استمرار العمل على زيادة تشغيل ذوى الهمم والنساء فى الوظائف.



