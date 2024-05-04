برلماني يطالب بسرعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى فى عيد العمال

طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من الحكومة الاسراع فى تنفيذ جميع التكليفات المهمة التى جاءت فى الخطاب المهم الذى ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة احتفالات مصر بعيد العمال وفى مقدمتها زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيهاً إلى مبلغ ألف وخمسمائة جنيهاً كحد أدنى للعامل.

وأشاد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم بتوجيه الرئيس السيسى لوزارة العمل بضرورة القيام بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية إحتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن مع إنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقاً للمعايير العالمية المطلوبة ليكون هذا المركز جاذبا لتدريب راغبي العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي واستمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات.

كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة بصفة عامة ووزارة العمل بصفة خاصة بسرعة تنفيذ التكليف الرئاسى الخاص بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية واستمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، وزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصادياً، وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهم وتحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر.

وكان الرئيس السيسى قد وجه بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره.