الاحتلال يحاصر عددا من الصحفيين في دير الغصون بالضفة الغربية

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث أعلن إعلام فلسطيني أن قوات الاحتلال تحاصر عددا من الصحفيين في دير الغصون بالضفة الغربية وتطلق قنابل الغاز تجاههم.

وتنتشر قوات الاحتلال في شوارع القدس المحتلة، وتنصب حواجز حديدية بمحيط كنيسة القيامة.