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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

3 أسباب وراء ارتداء الفراعنة للذهب في أقدامهم.. خبير أثري يوضح

صدى البلد

كشف الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، أسباب ارتداء الفراعنة للذهب والمعادن في أقدامهم، قائلًا إن معدن الذهب لدى الفراعنة كان يرمز للون الشمس، كما كان يرتبط بالطقوس الدينية والجنائزية.
 

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أسباب ارتداء الفراعنة للذهب والمعادن

وأضاف “عامر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن الذهب أيضًا كان يربطه الفراعنة بعقيدة الخلود، لافتًا إلى أن ارتداء الذهب في الأقدام كان تقليدا لدى المصريين القدماء من أجل الزينة.
 

وأوضح أحمد عامر، الخبير الأثري أن المصري القديم كان يعتقد أن الذهب يمتلك خصائص سحرية تقوم بإبعاد الأرواح الشريرة وتحمي من الأمراض وتحافظ على صحة القدمين.

الفراعنة الذهب المصريين القدماء المعادن صدى البلد توك شو

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