شهادة وفاة للسيادة|أسامة كمال: سوريا لم تعد سوريا.. و«أفيخاي» الوجه القبيح لدعاية الاحتلال.. فيديو

أكد الإعلامي أسامة كمال أن سوريا الآن لم تعد سوريا، وأراضيها أصبحت ساحة مفتوحة يتحرك فيها العدو بحرية، بل ويقوم بالتصوير أيضًا، مشيرًا إلى أن أفيخاي أدرعي هو الوجه الدعائي القبيح لجيش الاحتلال، وليس مجرد متحدث رسمي باسمه.

وقال كمال، خلال تقديمه برنامج "مساء DMC" عبر فضائية DMC، إنه يشعر بالحزن الشديد من زيارة أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، لبعض قرى الجنوب السوري، معلقًا:

"كدت أبكي وأنا أقرأ تعليق وسائل الإعلام الإسرائيلية على جولة أدرعي بالقرى السورية، وما حدث يُعد شهادة وفاة للسيادة، ودليلًا حيًا على سقوط الدولة".

وتابع مقدم البرنامج: "أدرعي هو الوجه القبيح لجيش الاحتلال الذي يتحدث باللغة العربية، وما يحدث الآن يعني أن إسرائيل تتحرك بكل حرية داخل الأراضي السورية، وتعتبر بعض مناطقها أراضي عسكرية تابعة لها".