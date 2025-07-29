مصر تعزز جهودها الإنسانية في غزة بمبادرات واسعة ومساعدات مستمرة

كشف الإعلامي أسامة كمال، في برنامجه "مساء dmc"، عن دخول عشرات الشاحنات من المساعدات الإنسانية المصرية والإماراتية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ومنفذ رفح، في إطار مبادرات تضامنية متواصلة مع سكان القطاع.

وأوضح كمال أن مبادرة "زاد العزة... من مصر إلى غزة" شملت أكثر من 100 شاحنة محملة بأكثر من 1200 طن من المواد الغذائية، بالإضافة إلى تسع شاحنات مساعدات إماراتية تحمل أدوية ومعدات طبية ومستلزمات لمشروع توفير المياه الذي تنفذه مصر بالتعاون مع الإمارات.

وأشار إلى أن المسؤولين الدوليين لم يتمكنوا من زيارة المعبر الفلسطيني بسبب منع إسرائيل، إلا أن الجانب المصري فتح لهم الأبواب للاطلاع على الجهود الإنسانية الجارية. وأكد أن مصر تستمر في دعم القضية الفلسطينية بكل قوتها، مطالبًا المجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار وفتح المعابر الإنسانية.