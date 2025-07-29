برلماني: تعزيز العلاقات مع بريطانيا يدعم جهود مصر لحماية الشعب الفلسطيني في غزة

أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بالتطورات الأخيرة في العلاقات المصرية البريطانية، مؤكدًا أن تفعيل هذه العلاقات إلى شراكة استراتيجية هو خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات الحيوية، بما يخدم مصالح البلدين ويحقق الاستقرار في المنطقة.

وقال النائب الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن تقوية العلاقات بين مصر وبريطانيا تأتي في وقت بالغ الأهمية، خاصة مع ما تمر به المنطقة من تحديات سياسية وأمنية. هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن، فضلاً عن دعم الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي."

وأكد النائب الدسوقي أن مصر تمثل نقطة محورية في منطقة الشرق الأوسط، وأن تعزيز التعاون مع دول كبرى مثل بريطانيا سيسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية. وأشار إلى أهمية التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، مؤكدًا أن هذا التعاون سيعود بالنفع على الشعبين المصري والبريطاني ويخلق فرصًا اقتصادية جديدة.

وأضاف الدسوقي: "مصر تتمتع بعلاقات قوية مع جميع الدول الصديقة، وعلى رأسها بريطانيا، وهذه الشراكة الاستراتيجية ستساهم في تعزيز الموقف المصري على الساحة الدولية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا العادلة مثل القضية الفلسطينية. من الضروري أن تستمر مصر في موقفها الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وأن تسعى بكل قوة لوقف العدوان على غزة وتفعيل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان."

وختامًا، أكد النائب علي الدسوقي أن التعاون المصري البريطاني له أهمية خاصة في دفع القضايا الإقليمية والعالمية، ويجب أن يستمر في إطار تعزيز الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط.