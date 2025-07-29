أونروا: ربع سكان غزة يعانون من الجوع الشديد

أفادت وكالة أونروا، أن ربع سكان غزة يعانون من الجوع الشديد، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت أونروا، إن غزة تحتاج إلى 600 شاحنة من المساعدات يوميا لتفادي الكارثة الإنسانية.

وتابعت وكالة أونروا:" إسرائيل تتعنت في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وفي وقت سابق، عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة سلسلة لقاءات مع عدد من نظرائه العرب، وذلك على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وشملت اللقاءات التي عقدت في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والدول العربية الشقيقة كلاً من الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، والأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية.