خارجية النواب: اللقاء المصري البريطاني يرسّخ الاستقرار الإقليمي ويدفع نحو وقف إطلاق النار في غزة

أشادت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بتطور العلاقات المصرية البريطانية مؤخراً، مؤكدة أن ترفيع هذه العلاقات إلى شراكة استراتيجية يعد خطوة محورية نحو تعزيز التعاون في مجالات اقتصادية وتجارية واستثمارية تخدم مصالح البلدين.

وقالت النائبة في تصريح خاص لـ"صدى البلد: "إن العلاقة بين مصر والمملكة المتحدة تشهد تحولاً إيجابياً مهماً، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية الحكيمة لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات. هذه الشراكة الاستراتيجية ستفتح آفاقًا واسعة للتعاون المثمر في العديد من القطاعات، وعلى رأسها الاقتصاد والتجارة، بما ينعكس إيجابًا على الشعبين."

وأضافت النائبة رزق الله: "إن موقف مصر الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني هو حجر الزاوية في السياسة الخارجية المصرية، كما أشار وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي في لقائه مع وزير خارجية المملكة المتحدة، في ضوء الوضع المتأزم في غزة. إن مواصلة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على القطاع يعكس التزام مصر الثابت بالقانون الدولي وقضايا حقوق الإنسان."

وأكدت النائبة: "نحن بحاجة إلى التوسع في مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين، إذ أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني."

وختمت النائبة هناء أنيس رزق الله: "إن تعزيز العلاقات بين مصر وبريطانيا ليس فقط فرصة لتحقيق التعاون الثنائي، ولكن أيضًا فرصة لدفع القضايا العادلة في المنطقة نحو الأمام، في مقدمتها القضية الفلسطينية."

وفي سياق اخر أشادت النائبة بكلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أزمة قطاع غزة، مؤكدة انها حاسة وقاطعة للطريق أمام المتاجرين بالقضية الفلسطينية.

وشددت عضو لجنه العلاقات الخارجية بمجلس النواب، علي أن كلمة الرئيس السيسي بشأن الأوضاع الحالية في قطاع غزة كانت حاسمة مباشرة وأغلقت كل الأبواب أمام كافة محاولات تشوية الدور المصري في القضية الفلسطينية ومساندة قطاع غزة في أزمته.

استهدفت الدور المصري في القضية الفلسطينية

وأشارت النائبة هناء أنيس رزق الله، الي أن كلمه الرئيس السيسي بشأن أزمة قطاع غزة عكست سياسة الدولة المصرية التي لاتقبل الابتزاز ولا تسمح بتزييف الحقائق بالإضافة الي أن الدولة المصرية لاتقبل المزايدة علي دورها الوطني تجاة القضية الفلسطينية.

القائد المسؤل