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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جهود مصر لإدخال المساعدات لأهالي قطاع غزة .. تفاصيل

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية
محمود محسن

استعرض أحمد عبد الرازق، مراسل قناة إكسترا نيوز الجهود المصرية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، من خلال مرافقة إحدى شاحنات الدعم التي دخلت عبر معبر كرم أبو سالم، بعد أيام من التنسيق والعمل المتواصل.

خلال الرصد، التقى عبد الرازق بالسائق يوسف، أحد المشاركين في نقل المساعدات، وهو شاب حاصل على ليسانس الحقوق وينتمي لمحافظة الشرقية، ويقود إحدى الشاحنات ضمن قوافل الإغاثة.

روى يوسف تفاصيل رحلته قائلاً: "بدأت التحميل صباح السبت من مدينة السادس من أكتوبر، ثم انطلقت نحو العريش، حيث وصلت إلى المركز اللوجستي في منطقة درغام، وهناك خضعت الشحنة للفحص والتأمين الكامل قبل التوجه إلى معبر رفح."

وأضاف: "وصلنا رفح مساءً، وبدأنا عمليات التفتيش التي استمرت حتى السادسة صباحًا، ثم انتقلنا إلى معبر كرم أبو سالم حيث أفرغنا حمولتنا بالكامل، والحمد لله كل الشاحنات دخلت وأدت مهمتها بنجاح."

عن شعوره بعد أداء هذه المهمة، قال يوسف: "هي فرحة لا تُوصف، أن تنقل الغذاء والمواد الأساسية لإخوانك في غزة الذين عانوا كثيرًا خلال الفترة الماضية من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، أنا فخور بمشاركتي في هذا العمل الإنساني، وأشكر كل من ساهم فيه."

اختتم أحمد عبد الرازق التقرير بالإشارة إلى أن دخول المساعدات إلى قطاع غزة يتم حاليًا عبر معبر كرم أبو سالم فقط، حيث لا يزال معبر رفح مغلقًا من الجانب الفلسطيني بسبب سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، ورغم ذلك، تظل البوابة المصرية لمعبر رفح مفتوحة وتعمل باستمرار كنقطة انطلاق ووصول للمساعدات من الجانب المصري.

قطاع غزة المساعدات الإنسانية شاحنات العريش معبر رفح

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