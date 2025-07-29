جوتيريش: يجب دخول الغذاء والماء والدواء والوقود إلى غزة دون عراقيل

أكد أنطونيو جوتيريش الامين العام للأمم المتحدة، أن الفلسطينيون يمرون بكارثة إنسانية كبرى نتيجة الحرب، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال جوتيريش، إن ما يدخل غزة من مساعدات قطرات في بحر، و يجب دخول الغذاء والماء والدواء والوقود إلى غزة دون عراقيل.

وأضاف جوتيريش، أن تدفق المساعدات الإنسانية على غزة ينبغي أن يكون كالسيل.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة سلسلة لقاءات مع عدد من نظرائه العرب، وذلك على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وشملت اللقاءات التي عقدت في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والدول العربية الشقيقة كلاً من الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، والأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية.