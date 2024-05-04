العلاقة بين فيروس c وسرطان الكبد.. عوض تاج الدين يوضحها

أجاب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن سؤال: “ما هي العلاقة بين فيروس c وسرطان الكبد؟”، قائلا: إن البلهارسيا وفيروس c تؤدي الإصابة بهما إلى حدوث تليف وبؤر في الكبد فيما يسبب أورام الكبد.



مصر في الطريق للقضاء على مسببات سرطان الكبد

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”ن المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن مصر في الطريق للقضاء على مسببات سرطان الكبد، موضحًا أن السبب الرئيسي فيه كان التليف الناتج عن البلهارسيا.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أن البرنامج القومي للبلهارسيا نجح في القضاء في التعامل معها وما تبقى من الحالات عدد قليل للغاية.