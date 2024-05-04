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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عو ض تاج الدين: مصر في طريق القضاء على مسببات سرطان الكبد|فيديو

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن البحث عن الأسباب التي تؤدي إلى الأمراض من أجل الوقاية منها؛ يعد مكون أساسي للبرنامج  الصحي المصري.
 

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مصر أصبحت في المنطقة الذهبية

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”ن المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن مصر في الطريق للقضاء على مسببات سرطان الكبد، موضحًا أن السبب الرئيسي فيه كات التليف الناتج عن البلهارسيا، حيث نجح البرنامج القومي للبلهارسيا في القضاء  في التعامل معها.
 

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدينن مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية إلى أن مصر أصبحت في المنطقة الذهبية في السيطرة على الالتهاب الكبدي سين حيث تم علاج ملايين المرضى المصابين بهذا المرض وأصبحت الحالات المصابة به نادرة.

عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة مصر سرطان الكبد صدى البلد توك شو

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