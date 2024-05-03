بعد فيروس سي.. مصر في طريقها للقضاء على سرطان الكبد

تحدث الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، عن قضاء الدولة المصرية على سرطان الكبد، على غرار التخلص من فيروس سي .

وقال عبدالصمد ماهر، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن مبادرة 100 مليون صحة من أعظم المبادرات الصحية، التي حولت مصر إلى دولة خالية تماما من فيروس سي.

وأضاف أن المبادرة ساهمت في اكتشاف 250 ألف حالة مصابة بالتليف الكبدي، منوها بأن مرضى التليف الكبدي معرضون لسرطان الكبد في الدرجة الأولى.

واسترسل: وزارة الصحة أطلقت مبادرة معا لبر الأمان، تستهدف الحالات المصابة بالتليف الكبدي، لمنع الإصابة بسرطان الكبد، والكشف المبكر.

وشدد على أن الوزارة اتاحت الكشف لمرضى التليف الكبدي مجاناً، مؤكدا أنه لا يوجد أي قوائم انتظار لمرضى سرطان الكبد.