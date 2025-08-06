بعد مقتلهــ.ــا في منزلها .. من هي الفنانة السورية ديالا الوادي؟

تصدَّرت الفنانة السورية الراحلة ديالا الوادي مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية بعد مقتلها فى منزلها بدمشق فى ظروف غامضة.

ولكن سرعان ما كشفت وزارة الداخلية السورية عن مرتكبي الجريمة بعد أن أعترفوا أن جريمة القتل حدثت بدافع السرقة ، وجاء فى منشور عبر الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك كالأتي: " "ح. م." وزوجته "ج. ب."، المجرمان اللذان أقدما على قتل المغدورة ديالا صلحي الوادي داخل منزلها في حي المالكي بمدينة دمشق، بدافع السرقة، وتم إلقاء القبض عليهما من قبل فرع البحث الجنائي".

من هى ديالا الوادي

وديالا الوادي هى فنانة سورية عراقية تحمل الجنسية البريطانية، ، وهى خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية 1986شاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية ، ووالدها هو الموسيقار العراقي الأصل صلحي الوادي.

أسس والدها المعهد العالي للموسيقى والمسرح في دمشق عام 1990، والأوركسترا الوطنية السورية عام 1993 .

وشاركت ديالا فى العديد من الأعمال الفنية بجانب نخبة من رموز الدراما السورية، مثل: حاتم علي، غسان مسعود، عارف الطويل، ماهر صليبي، دلع الرحبي، ميادة ديب.