مضع العلكة سلاح سري لخسارة الوزن وصحة الأسنان.. ولكن احذر هذه الأضرار

في الوقت الذي يظن فيه البعض أن مضغ العلكة مجرد وسيلة للتسلية أو كسر الروتين بعد الوجبات.

فوائد مضع علكة الزيليتول

فقد كشف دراسة حديثة عن فوائد صحية مذهلة لنوع معين من العلكة الخالية من السكر، وهي علكة الزيليتول، بل ويحذرون من بعض آثارها الجانبية أيضًا.

واستخلاص علكة الزيليتول، المُحلّاة بسكر طبيعي من بعض النباتات أو يُنتَج صناعيًا، باتت اليوم خيارًا صحياً شائعاً لدى من يسعون للحفاظ على وزن مثالي وصحة فموية أفضل، ومن أبرز فوائد علكة الزيليتول:

ـ تحمي الأسنان من التسوس:

مضغها بعد الأكل لمدة 20 دقيقة يقلل من تراكم البلاك ويُنظّف الأسنان.

ـ تعزز الشعور بالشبع وتُقلل من الأكل الزائد:

وتساعد في إبطاء حركة الطعام في الجهاز الهضمي، وتزيد من إفراز هرمونات الشبع.

فوائد مضع علكة الزيليتول

ـ مناسبة لمرضى السكري:

لا ترفع مستويات السكر في الدم وتُحفّز إفراز هرمون GLP-1 الذي يعزز إفراز الأنسولين.

ـ تحفّز حركة الأمعاء بعد العمليات الجراحية:

وأثبتت الدراسات أن استخدامها بعد الولادة القيصرية أو جراحات المنظار يُسرّع من تعافي الأمعاء.

ـ أقل في السعرات من السكر العادي:

ما يجعلها خيارًا مفضلًا في أنظمة إنقاص الوزن.

فوائد مضع علكة الزيليتول

تحذيرات يجب معرفتها عند نضع علكة الزيليتول

ـ قد تسبب اضطرابات هضمية مثل الغازات أو الإسهال عند الإفراط في تناولها.

ـ سامة جدًا للكلاب: يمكن أن تسبب لهم انخفاضًا حادًا في سكر الدم وقد تهدد حياتهم.

المصدر: موقع Verywell Health