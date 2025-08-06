فضيحة قبل الزفاف تدفع زوجين للتخلّص من رضيعهما بجوار مسجد بأطفيح



قرّرت النيابة العامة بجنوب الجيزة حجز زوجين لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات، في اتهامهما بالتخلص من رضيعهما حديث الولادة، خوفًا من الفضيحة، بعد أن وضعته الزوجة عقب وقتٍ قصير من الزفاف.

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، والاستعلام عن ذوي الزوجين لبيان مدى إمكانية تسليم الرضيع لأي من أسرتي الزوجين.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات العثور على رضيع داخل كرتونة أمام مسجد بمدينة أطفيح، حيث تبيّن أن والدي الطفل تخلّصا منه، بعدما وضعته الأم بعد أشهر قليلة من الزواج، نتيجة علاقة غير شرعية مع زوجها قبل الزفاف.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مركز شرطة أطفيح بعثور أحد المواطنين على طفل رضيع داخل كرتونة أمام مسجد، فانتقلت على الفور قوة أمنية لفحص البلاغ، وتبيّن العثور على رضيع حديث الولادة، ملفوف في جلباب حريمي داخل الكرتونة.

شكّل اللواء علاء فتحي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة. وتوصّلت التحريات إلى أن والد الطفل وراء التخلص منه، بعدما رصدت كاميرا مراقبة نزول شخص من سيارة ميكروباص وتركه الكرتونة أمام المسجد، ثم انصرف.

وتوصلت التحريات إلى هوية الأب، وبمواجهته اعترف بأنه أقام علاقة غير شرعية مع زوجته قبل الزفاف، فحملت سفاحًا، وبعد الزواج بأشهر قليلة وضعت الطفل، فخافا من الفضيحة أمام أسرتيهما وأهالي البلدة، ما دفعهما إلى التخلص منه في الشارع.

ألقت قوة أمنية القبض على الزوجين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.