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كاميرات مراقبة وشهود عيان.. النيابة تحقق في واقعة نحــــر صغير داخل سوبر ماركت بالمهندسين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كاميرات مراقبة وشهود عيان.. النيابة تحقق في واقعة نحــــر صغير داخل سوبر ماركت بالمهندسين

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة نحــــر طفل داخل سوبر ماركت بمنطقة المهندسين، على يد كوافير حريمي، دون أي مقدمات.

وقررت النيابة تحريز كافة كاميرات المراقبة الخاصة بالسوبر ماركت، مسرح الجريمة، وفي محيطه، لتفريغها والوقوف على ملابسات الجريمة والدافع وراء ارتكابها من قِبل المتهم.

وقال عدد من شهود العيان إن المتهم بنحــ.ــر "صغير المهندسين" داخل السوبر ماركت، فرّ هاربًا بعد تسديد عدة طعنات للطفل في رقبته.

وذكر الأهالي أنهم، عقب مطاردتهم للمتهم والإمساك به، فوجئوا به يردد كلمتين فقط قائلًا: "غصب عني.. معلش".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد آخر لحظات في حياة الطفل قبل نحـ.ــره، حيث ظهر وهو يقفز ويلعب خارج المحل قبل لحظات من وقوع الجريمة.

وكشف عدد من شهود العيان كواليس الجريمة البشعة، التي وقعت داخل سوبر ماركت بشارع البطل أحمد عبد العزيز في المهندسين، حيث قالوا إن الطفل المجني عليه كان يتناول الطعام برفقة ثلاثة من أصدقائه العاملين معه في السوبر ماركت، ثم دخل شاب قائلًا: "عايز أشتري حاجة"، فنهض الطفل لتلبية طلبه، ليُفاجأ به يطعنه عدة مرات ثم ينحر عنقه ويهرب من المكان.

وأضاف أصدقاء الطفل أن الجريمة وقعت في لحظات خاطفة، حيث باغت الجاني الضحية بالطعن وفرّ هاربًا، فلاحقه عدد من المارة وأصحاب المحلات حتى تمكنوا من القبض عليه وتسليمه للشرطة.

وشهد شارع البطل أحمد عبد العزيز مطاردة مثيرة انتهت بضبط المتهم وإدخاله لأحد العقارات القريبة، حيث انهال عليه الأهالي بالضرب حتى أنقذته الشرطة واقتادته إلى قسم الشرطة.

وكشفت المعاينات الأولية لرجال مباحث الجيزة أن الجاني شاب في الثلاثينيات من عمره، دخل إلى السوبر ماركت ونحـــر الطفل وفرّ هاربًا، إلا أن أهالي المنطقة والعاملين بالمحلات المجاورة تمكنوا من الإمساك به والتعامل معه حتى وصول قوات الأمن.

وتُجري مباحث الجيزة تحرياتها لكشف كافة ملابسات الجريمة والدافع الحقيقي وراء ارتكابها.

نحر صغير المهندسين كاميرات مراقبة النيابة العامة ذبح طفل ذبح طفل داخل سوبر ماركت المهندسين كوافير حريمي

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