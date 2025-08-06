أحمد فتوح يغيب عن أولى مباريات الدوري .. والسبب مفاجئ

كشف الناقد الرياضي محمود فؤاد عن مستجدات داخل نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، لن يشارك بنسبة كبيرة في مواجهة الزمالك الافتتاحية في الدوري الممتاز أمام سيراميكا كليوباترا، بسبب عدم الجاهزية الفنية حتى الآن.

وقال “فؤاد”، خلال ظهوره في برنامج "الماتش" مع الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، إن فتوح لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت لاستعادة حالته الفنية والبدنية الكاملة قبل العودة للمباريات الرسمية، ما يصعّب مشاركته في المباراة الأولى بالموسم الجديد.

وفي سياق آخر، أشار محمود فؤاد إلى أن نادي الزمالك سيعقد جلسة جديدة مع مسؤولي بتروجت خلال الساعات المقبلة، من أجل محاولة حسم صفقة انتقال اللاعب حامد حمدان، في إطار سعي الإدارة لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد، وسوف يعمل جون إدوارد على زيادة المقابل المالي لإقناع النادي البترولي بالتخلي عن اللاعب.

وأكد “فؤاد” أن إدارة الزمالك تسعى إلى استكمال احتياجات الفريق في بعض المراكز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط تحركات مكثفة لحسم عدد من الصفقات قبل انطلاق منافسات الدوري.

