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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يوجه عدة أسئلة لوزير التخطيط خلال مناقشة طلب حول دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

النائب إيهاب وهبه ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ
النائب إيهاب وهبه ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

وجه النائب إيهاب وهبه ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري  بمجلس الشيوخ ، عدة أسئلة لوزير التخطيط ، خلال مناقشة طلب حول دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، خلال الجلسة العامة لمجس الشيوخ اليوم الاثنين.

و قال “وهبه “ :” ما هي الخطة الموضوعة لتحديث بنك الاستثمار و المدة الزمنية المخصصة لذلك و ماهي حجم الاصول التى يديرها بنك الاستثمار والمستهدف منها لاعادة استخدامها أو إعادة تمويلها أو شراكاتها مع القطاع الخاص و على أي أساس سيتم اختيار المشروعات للشراكة مع القطاع الخاص”.

وأضاف :" هل الشراكة ستتم من خلال  نقل للأصول أم دراسة جدوى تتابع مع  القطاع الخاص ، خاصة أننا لدينا حساسية من الخصخصة منذ التسعينات ، و بالنسبة للشركات الناشئة كيف سيتم تمويلها.

و تابع :" كيف سيتم توزيع الاستثمارات على المحافظات هل بالاحتياج ام بالانفاق ، و نريد خطة زمنية توضح النتائج ".

بنك الاستثمار القومي القطاع الخاص الجلسة العامة لمجس الشيوخ وزير التخطيط الخصخصة

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