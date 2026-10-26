نائب يوجه عدة أسئلة لوزير التخطيط خلال مناقشة طلب حول دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وجه النائب إيهاب وهبه ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ ، عدة أسئلة لوزير التخطيط ، خلال مناقشة طلب حول دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، خلال الجلسة العامة لمجس الشيوخ اليوم الاثنين.

و قال “وهبه “ :” ما هي الخطة الموضوعة لتحديث بنك الاستثمار و المدة الزمنية المخصصة لذلك و ماهي حجم الاصول التى يديرها بنك الاستثمار والمستهدف منها لاعادة استخدامها أو إعادة تمويلها أو شراكاتها مع القطاع الخاص و على أي أساس سيتم اختيار المشروعات للشراكة مع القطاع الخاص”.

وأضاف :" هل الشراكة ستتم من خلال نقل للأصول أم دراسة جدوى تتابع مع القطاع الخاص ، خاصة أننا لدينا حساسية من الخصخصة منذ التسعينات ، و بالنسبة للشركات الناشئة كيف سيتم تمويلها.

و تابع :" كيف سيتم توزيع الاستثمارات على المحافظات هل بالاحتياج ام بالانفاق ، و نريد خطة زمنية توضح النتائج ".